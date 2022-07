StreamWide : fermeté du semestre malgré le contexte géopolitique

(Boursier.com) — StreamWide , le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros au titre du 1er semestre 2022, en croissance de +4% malgré une conjoncture difficile.

Comme annoncé en mars 2022 lors des résultats annuels 2021, le 1er semestre de l'exercice est marqué par un attentisme de nombreux acteurs du marché, renforcé à la fois par les élections présidentielles et législatives en France et également par les évènements internationaux en cours depuis février 2022, aux conséquences à court et moyen terme encore difficiles à appréhender. Cependant, et même si les effets de base sont de plus en plus importants, les revenus du Groupe continuent de progresser au premier semestre 2022. Les nouvelles plateformes de communications et de business critiques 'team on mission' et 'team on the run', dont les revenus semestriels restent stables au 1er semestre 2022 (5,4 ME), représentent toujours la principale source de revenus pour le Groupe (66%) et son relais de croissance dans les prochaines années.

Perspectives

Le second semestre de l'exercice devrait confirmer les tendances du premier. Les événements politiques, géopolitiques et économiques du début d'année, et leurs conséquences sur les prochains mois, ne devraient pas impacter de façon significative et structurelle l'activité du groupe, qui pourrait même profiter, dans ce contexte, de nouvelles opportunités commerciales.

La stabilité des revenus 2022 est d'ores et déjà acquise. Le Groupe anticipe, et structure actuellement, sa croissance rentable future, dont le rythme et l'amplitude dépendront de l'évolution de la conjoncture globale actuelle.