Streamwide détaille son accord avec Airbus

(Boursier.com) — Streamwide, spécialiste des solutions de communications critiques, a détaillé l'accord et le partenariat stratégique, annoncé fin 2018, avec Airbus Secure Land Communications (Airbus SLC). Airbus SLC et Streamwide ont signé un accord de partenariat technique et commercial à long terme pour le développement et l'intégration des technologies "Team on mission" et "Team on the run" de Streamwide au sein du portefeuille de solutions et de services d'Airbus SLC (AIRBUS Tactilon). Les solutions Team on mission et Team on the run sont des solutions logicielles "tout en un" de communications sécurisées et de management de process, répondant aux besoins actuels des utilisateurs gouvernementaux et professionnels de la sécurité publique ("Public Safety"), des transports, services publics et industrie ("Transport, Utility and Industry_TUI), mais également de toutes autres industries et utilisateurs professionnels du monde entier.

Le portefeuille Airbus Tactilon comprend les solutions Tactilon Management, Tactilon Agnet et Tactilon SMVNO. Il offre également une intégration spécifique à Airbus avec les portefeuilles Airbus de réseaux Tetra et Tetrapol, de solutions pour salle de commandement et de contrôle, de terminaux et d'accessoires, ainsi que des expériences utilisateur spécifiques à Airbus. Cet accord pluriannuel devrait permettre l'accélération du développement des solutions de Streamwide, accentuer encore son actuelle avance technologique et soutenir la croissance des revenus futurs, juge le groupe. Airbus SLC n'est propriétaire d'aucun actif ni d'aucune action du capital social de Streamwide.