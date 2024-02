Streamwide : des ventes annuelles à +11%

(Boursier.com) — Streamwide annonce un chiffre d'affaires de 19,5 ME au titre de 2023, en croissance de +11%.

Les revenus 2023 continuent de progresser, portés par la croissance continue, depuis plusieurs exercices consécutifs, de l'activité plateformes de communications critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 14,3 ME en 2023, contre 12,3 ME en 2022.

Les revenus 2024 actuellement anticipés sont satisfaisants, même si leur progression par rapport à ceux de 2023 n'est pas encore assurée.