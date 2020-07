Streamwide : croissance solide sur le S1

Streamwide : croissance solide sur le S1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Streamwide annonce un chiffre d'affaires de 6,6 ME au titre du premier semestre 2020, en croissance de 28%.

Comme annoncé lors des résultats annuels le 23 mars 2020 et confirmé le 1er juillet 2020, les revenus 2020 sont d'ores et déjà bien orientés et progressent au premier semestre de 1,4 ME dans un contexte de crise sanitaire mondiale.

Le second semestre de l'exercice devrait lui aussi s'inscrire dans une dynamique de croissance, au moins équivalente à celle enregistrée au premier semestre. La société devrait confirmer une croissance importante et continue de ses revenus et de ses résultats au titre de l'exercice 2020.