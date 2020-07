Streamwide : croissance marquée prévue sur le premier semestre

(Boursier.com) — Streamwide a obtenu le 30 juin 2020 un pré accord de son partenaire financier historique HSBC, pour un Prêt Garanti par l'État (PGE) à hauteur de 2,5 ME, qui sécurise ses moyens financiers à court et moyen terme, tout en optimisant sa trésorerie.

Ce prêt permet de renforcer la trésorerie et ainsi, sans augmenter le niveau de risque, de continuer à investir dans le développement des nouvelles solutions innovantes, en maintenant un programme ambitieux d'embauches et de renforcement des équipes techniques et marketing notamment en France.

L'ensemble de ces éléments permet à la société de conserver ses perspectives de croissance au titre de l'exercice 2020.

Même s'il est encore trop tôt pour en appréhender l'amplitude sur l'ensemble de l'année 2020, les revenus devraient s'inscrire en croissance marquée au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Conformément au calendrier de communication financière, ces données seront communiquées au marché le lundi 20 juillet 2020.