Streamwide : croissance confirmée des résultats et des investissements en 2021

(Boursier.com) — L 'augmentation des revenus annuels 2021 de Streamwide (+2,8 ME soit +20%) est issue des solutions professionnelles de communications critiques (+2,7 ME) en progression de 32% et représentant maintenant près de 66% (+7 pts) des revenus annuels du Groupe. L'activité est principalement portée par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, la poursuite du déploiement du projet PCSTORM et de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de sociétés privées françaises, remportés et déployés en 2021, notamment auprès d'un nouveau ministère régalien.

Cette croissance impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) qui s'élève à 9,4 ME, soit 56% des revenus (+1 pt), en progression de +1,7 ME (+23%).

Les charges opérationnelles progressent à un rythme inférieur à la croissance des revenus et ressortent à 7,4 ME, contre 6,3 ME en 2020. Cette augmentation de 1,1 ME provient essentiellement de celle de la masse salariale "nette" (+0,9 ME), liée à la progression importante des effectifs au 31 décembre 2021 (213 personnes) par rapport au 31 décembre 2020 (186 personnes) et aux commissions commerciales en hausse. Le renforcement des équipes doit permettre au Groupe de soutenir la croissance de ses activités, de conserver son avance technologique et de répondre au mieux aux nombreux projets en cours. Comme présenté à la mi-année, la masse salariale "nette" du Groupe, après activation des frais de personnels liés aux développements produits (4,9 ME en 2021 contre 3,8 ME en 2020), reste maîtrisée et représente 35% des revenus de période.

Après amortissements (4,5 ME, dont 3,4 ME au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 4,9 ME, en progression de +0,9 ME et représente 29% des revenus annuels, taux stable par rapport à 2020.

Après prise en compte d'un résultat financier positif (+0,2 ME), marqué par l'évolution positive du taux de change USD/euro au cours du second semestre 2021, et d'un résultat fiscal négatif (-1,1 ME suite notamment aux impacts fiscaux différés liés à l'activation des frais de développement), le résultat net ressort positif à 4,1 ME, en augmentation de 0,8 ME (+25%) par rapport à 2020.

TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES

Le total du bilan est de 34,3 ME, contre 31 ME au 31 décembre 2020 (confer annexe ci-dessous). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2021, avec des fonds propres qui atteignent 18,5 ME (+2,5 ME) et une trésorerie nette significative de +5,4 ME (hors passifs locatifs).

La trésorerie brute ressort quant à elle à 8,2 ME au 31 décembre 2021, en retrait de 1,3 ME dans un contexte de croissance des investissements, portée par celle des revenus.

Les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à +7,3 ME (y compris l'impact IFRS 16 de 0,5 ME de reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) et augmentent de 1,8 ME par rapport à 2020. La capacité d'autofinancement positive (8,9 ME) couvre largement l'augmentation du BFR (1,6 ME) liée à la croissance de l'activité. Les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits augmentent fortement à 6,2 ME. À noter également que dans le cadre du Crédit Impôt Recherche, aucun remboursement n'a été enregistré en 2021 (contre 0,9 ME en 2020). Il devrait intervenir au premier semestre 2022 à hauteur de 1 ME. Enfin, les flux de financement sont négatifs de 2,5 ME, suite aux remboursements d'emprunts de période (-0,4 ME), à la variation négative des dettes locatives (impact IFRS 16 de -0,5 ME), aux opérations liées au capital (+1,9 ME suite aux exercices de BSA intervenus au premier semestre 2021) et aux rachats d'actions d'autocontrôle (-3,5 ME).

PERSPECTIVES 2022 : NOUVELLE ORGANISATION, QUALITÉ DES SOLUTIONS PROPOSÉES ET DOSSIERS STRUCTURANTS.

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires 2021 en février dernier, les résultats 2021 sont en nette progression, soutenue par la croissance des revenus et par une maîtrise continue des coûts, permettant ainsi de maintenir les niveaux déjà élevés de marges opérationnelles.

Concernant l'activité "plateformes", la finalisation de certains projets structurants ministériels français et européens, aux impacts financiers significatifs, devraient intervenir dans les prochaines semaines. Le Groupe reste très bien positionné pour être sélectionné au sein des consortiums retenus. Ainsi, le niveau des revenus "plateformes" en 2022 sera très largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel de ces projets. La nouvelle organisation mise en place permettra au Groupe de répondre avec agilité à cette nouvelle étape de son développement.

Le développement de l'activité "plateformes" sera également lié aux différentes opportunités apportées par l'écosystème commercial développé par le Groupe depuis plusieurs mois. Ces efforts commerciaux devraient se concrétiser à court terme par de nouveaux partenariats et par de nouveaux projets adressés, notamment en France, où les enjeux de souveraineté des solutions collaboratives proposées deviennent de plus en plus présents et stratégiques. Les sources de revenus et de croissance futurs pourraient ainsi se diversifier rapidement.

Les investissements réalisés dans les solutions team on mission et team on the run sont intégrés dans des architectures techniques sécurisées, évolutives et souveraines, ce qui est un réel différenciant par rapport aux autres solutions existantes.

La capacité d'autofinancement positive du Groupe permet de soutenir ses développements, tout en assurant et en augmentant la qualité "end to end" des produits, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

Par ailleurs, l'activité "legacy" est récurrente et devrait ainsi générer un niveau de revenus 2022 proche de celui de 2021. Ce marché restant opportuniste, des gains éventuels de nouveaux clients ou des extensions de base déjà installée pourraient générer de la croissance ponctuelle.

Le contexte international et politique des dernières semaines ne devrait pas, à court terme, impacter négativement les activités internes (développement produits) et externes (développement commercial) du Groupe.

Le Groupe est confiant quant à l'adéquation des solutions qu'il propose avec les enjeux et les marchés actuellement adressés et adressables. En effet, l'avance technologique démontrée par ces solutions lui permet d'être positionné comme un acteur majeur du marché des communications critiques. Comme dans toute évolution technologique, la seule inconnue reste la vitesse de généralisation, de mise à l'échelle et d'adoption de ces solutions de nouvelle génération par l'ensemble du marché adressable. La résilience de l'organisation technique et humaine du Groupe lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques.