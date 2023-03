Streamwide confirme des marges élevées en 2022

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels Streamwide a dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant de 4,4 ME, en diminution de 0,5 ME et représentant 25% des revenus annuels (en croissance de 5% à 17,6 ME) après 29% en 2021. L'amélioration de la marge par rapport au premier semestre 2022 (14%) est cependant confirmé suite notamment à une réduction des coûts de personnel.

Le résultat net est un bénéfice de 3,4 ME, en diminution de 0,7 ME par rapport à 2021. La marge nette ressort ainsi à 19% contre 13% au premier semestre 2022.

" Si les revenus 2023 actuellement anticipés sont satisfaisants, leur progression par rapport à ceux de 2022 n'est pas encore assurée. Le Groupe a cependant déjà démontré sa capacité à adapter efficacement sa structure de coûts aux contraintes du marché, et notamment à la longueur des cycles de ventes qui le caractérise. La maîtrise des coûts et de leur financement restera une priorité dans les prochains mois ", annonce Streamwide.

La société ajoute que plusieurs projets importants pourraient se concrétiser en 2023 avec des réponses définitives aux différents appels d'offres en cours, notamment en Europe du Sud. Streamwide est présent dans tous ces appels d'offres, à travers différents consortiums menés par des industriels du secteur, intégrateurs ou opérateurs de réseaux de nouvelle génération (LTE, 4G/5G).