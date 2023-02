Streamwide : chiffre d'affaires 2022 en légère croissance

(Boursier.com) — Streamwide a annoncé un chiffre d'affaires 2022 de 17,6 ME, en croissance de 5%. Ainsi, les revenus 2022 continuent de progresser, dans la continuité de plusieurs exercices consécutifs de forte progression de l'activité "plateformes" de communications critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 12,3 ME en 2022.

Streamwide confirme une nouvelle année de croissance rentable, avec des niveaux élevés et significatifs de marges opérationnelles et de résultats, en amélioration par rapport à ceux du premier semestre.

Les revenus 2023 actuellement anticipés sont qualifiés de " satisfaisants ", même si leur progression par rapport à ceux de 2022 n'est pas encore assurée.

" Si plusieurs projets importants sont toujours en cours, principalement en Europe du Sud et en Angleterre, le volume et le calendrier des premières commandes ne sont pas encore arrêtés, mais pourraient cependant impacter positivement l'exercice 2023. De nouveaux partenariats commerciaux, notamment aux États-Unis, sont également prometteurs et pourraient permettre des premiers déploiements importants de la technologie du Groupe (plateformes) en Amérique du Nord et Amérique du Sud ", commente le groupe.