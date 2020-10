Streamwide : au sein du consortium sélectionné par le Grand Paris Express

Streamwide : au sein du consortium sélectionné par le Grand Paris Express









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Société du Grand Paris (SGP) a sélectionné le groupement composé d'ENGIE Solutions et Nokia pour déployer un réseau privé 4G/LTE et les services de communication associés pour les nouvelles lignes automatisées du métro Grand Paris Express. La solution "team on mission" de Streamwide fait partie du consortium.