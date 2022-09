Streamwide annonce des résultats semestriels positifs et une hausse de la trésorerie brute

(Boursier.com) — Après prise en compte d'un résultat financier positif (0,3 ME, suite à l'évolution positive du taux de change USD/EUR au cours du semestre) et d'un résultat fiscal négatif (-0,4 ME, suite à l'imposition différée passive des frais de développement activés), le résultat net semestriel de Streamwide ressort positif à 1 ME, en diminution de 0,8 ME par rapport au premier semestre 2021.

La structure financière du Groupe est solide au 30 juin 2022, avec des fonds propres qui atteignent 19,6 ME et une trésorerie nette significative de 6,4 ME (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 40,5 ME, contre 34,3 ME au 31 décembre 2021 (confer annexe ci-dessous).

Cette variation de 6,2 ME provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 0,9 ME au premier semestre 2022) et corporels (droits locatifs en augmentation de 2,2 ME), de l'augmentation du poste clients (+2 ME et de l'augmentation de la trésorerie brute (+1,3 ME). En contrepartie, l'augmentation des capitaux propres (+1,1 ME de résultat de période), celle des dettes locatives (+2,4 ME) et celle des produits constatés d'avance (+2,2 ME) expliquent la variation du passif.

La trésorerie brute du Groupe ressort à 9,5 ME (+1,3 ME) au 30 juin 2022. Après prise en compte des dettes financières (3,1 ME) et locatives (3,3 ME), la trésorerie nette est de 3,1 ME contre 4,5 ME au 31 décembre 2021, suite essentiellement au renouvellement du bail parisien, menant à une réévaluation des dettes locatives (+2,4 ME).

Les flux de trésorerie opérationnels positifs (+4,2 ME) diminuent légèrement suite, essentiellement, à la variation du résultat de période et à celle du BFR de période (-0,5 ME suite à l'augmentation du poste client), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits restent élevés à 2,9 ME. À noter que la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2020 (1 ME) a été remboursée en avril 2022 et que celle relative à 2021 (1,1 ME) devrait l'être avant la fin de l'exercice. Enfin, les flux de financement sont positifs de 2,4 ME, suite à la variation des dettes financières (nouvel emprunt de 0,5 ME finançant la rénovation des locaux parisiens) et des dettes locatives (+2,4 ME).

PERSPECTIVES : ANNÉE DE TRANSITION ET CATALYSEURS DE CROISSANCE

Les revenus du second semestre sont actuellement bien orientés. Avec une croissance qui devrait être proche de celle constatée au premier semestre 2022 (mais avec une base de revenus historiquement plus importante au second semestre), l'exercice 2022 sera donc de nouveau bénéficiaire, avec des taux de marges toujours très solides, mais en léger recul par rapport à ceux constatés en 2021.

La mise à l'échelle et le déploiement opérationnel du projet PCSTORM se poursuivent. La nature des revenus du Groupe se transformera dans les prochains mois, passant ainsi de revenus de licences et de services à des revenus récurrents de maintenance. L'enjeu pour les différents acteurs du projet est maintenant de déployer et de maintenir en condition opérationnelle la plus importante plateforme MCx (communications critiques) déployée en Europe, et probablement dans le monde.

L'évolution des autres appels d'offres en France et en Europe est multiple. Les notifications sont toujours en attente en Italie et en Espagne et les décisions ministérielles pourraient être encore retardées. En France, le projet RRF (Réseau Radio du Futur) a été confirmé pendant l'été et va ainsi permettre aux technologies développées par le Groupe de s'imposer sur le marché français des communications critiques et d'accélérer l'adoption généralisée de solutions de communications critiques de nouvelle génération.

D'autres catalyseurs importants de croissance sont également présents, via l'écosystème commercial du Groupe, dans de nombreux secteurs et auprès de nombreux acteurs publics et privés, à travers l'Europe, l'Asie du Sud Est ou encore les États-Unis. La résilience du Groupe lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques ("Field Service Management"), tout en augmentant la qualité de bout en bout des solutions proposées, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

Le Groupe n'anticipe pas d'impact négatif, significatif et structurel, des événements politiques, géopolitiques et économiques du début d'année, sur son activité dans les prochains mois.

L'année de transition 2022, caractérisée par une croissance modeste des revenus et par une rentabilité et une structure financière toujours solides, va ainsi permettre au Groupe d'optimiser son organisation, pour profiter pleinement de la croissance rentable future, dont l'amplitude reste dépendante de la conjoncture actuelle et du rythme de déploiement des différents projets en cours.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2022, le lundi 13 février 2023.