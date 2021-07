Streamwide affiche une solide croissance

(Boursier.com) — Streamwide , spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 7,9 ME au titre du premier semestre 2021, en croissance marquée de 20%. Les objectifs annuels de croissance rentable sont confirmés. Comme annoncé lors des résultats annuels 2020, le 22 mars dernier, les revenus 2021 sont bien orientés et continuent leur forte progression entamée depuis 2019. Dans le prolongement de cette dynamique, les revenus semestriels 2021 progressent une nouvelle fois de façon importante (+20%). Cette croissance soutenue (+1,3 ME) est toujours portée par les nouvelles plateformes de communications critiques team on mission et team on the run.

L'activité autour des nouvelles solutions team on mission et team on the run est soutenue et des projets structurants sont en cours, en France, en Europe et aux États-Unis. Si les différents calendriers opérationnels sont respectés, la fin de l'année 2021 pourrait encore renforcer le positionnement du groupe comme acteur de référence sur le marché des communications critiques et sécurisées, et lui permettre de construire ses revenus futurs.

Le second semestre de l'exercice devrait lui aussi s'inscrire dans une dynamique de croissance importante, et consolider ainsi la croissance annuelle 2021. L'effet de levier inhérent à l'activité du groupe, et au contrôle efficace de ses coûts, devrait également impliquer des résultats 2021 en hausse. Fort de ces perspectives, le groupe appréhende d'ores et déjà les exercices 2022 et 2023, et les stratégies permettant de pérenniser la croissance.