Streamwide : 3% de croissance du chiffre d'affaires malgré l'effet 'licences'

(Boursier.com) — Streamwide annonce un chiffre d'affaires de 8,39 millions d'euros au titre du 1er semestre 2023 (8,14 ME au 1er semestre 2022), en croissance de +3% malgré une conjoncture toujours attentiste.

Même si les effets de base licences sont de plus en plus importants (commandes significatives en 2021 puis 2022 dans le projet PCSTORM), les revenus récurrents de maintenance, ainsi que les services, augmentent au 1er semestre 2023. Ils permettent aux revenus du Groupe de continuer à progresser.

Perspectives

Comme annoncé lors de la publication des résultats 2022 en mars dernier, le niveau des revenus 2023 actuellement anticipé est satisfaisant mais reste encore largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel des projets ministériels français et européens.

A court terme, le Groupe reste toujours dans l'attente de la notification officielle relative au projet italien, remporté par le Groupe depuis plusieurs mois maintenant. En termes de revenus, l'impact pourrait être plus ou moins important dès le second semestre de l'exercice, en fonction de la date et du montant de la première commande qui sera émise et réceptionnée. Par ailleurs, d'autres projets pourraient également se concrétiser au second semestre 2023, notamment en France mais également en Europe et aux Etats-Unis.

A moyen terme, les projets d'évolution du secteur "public safety", mais également des forces armées, et l'adoption généralisée de solutions de communications de nouvelle génération devraient s'accélérer.