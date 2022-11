Stratégie : SES-imagotag, le Zlatan de la bourse ?

(Boursier.com) — L 'heure de la coupe du monde a sonné. Berenberg en profite pour lancer sa liste 'européenne Mid-Cap All Stars', identifiant les 15 'meilleures' entreprises de son univers de couverture, qui représentent une variété de pays et de sous-secteurs. A l'image d'une équipe de football équilibrée, les choix de l'analyste reflètent les styles d'investissement suivants : défensif, croissance à un prix raisonnable et croissance élevée. Compte tenu de sa préférence pour le style croissance chez les valeurs moyennes, sa formation de départ est un 3-4-3 offensif, avec une puissance de feu supplémentaire provenant du banc des remplaçants. Parmi les titulaires, on retrouve deux françaises situées au milieu du terrain (Elis) et en attaque (SES-imagotag).

Concernant la société spécialisée dans le nettoyage et l'hygiène, Berenberg la compare à Claude Makélélé : Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste, le milieu de terrain était célébré pour ses qualités défensives et son style de jeu discret, mais très efficace. Il a remporté des titres nationaux en France et en Espagne, avant de rejoindre le Chelsea FC où il a remporté le tout premier titre de Premier League du club. Le parcours de Makélélé reflète la manière dont Elis est entré sur le marché britannique alors qu'il détenait déjà des positions dominantes en France et en Espagne. De plus, comme Makélélé, le broker pense que la société est souvent sous-estimée par les investisseurs malgré son fort profil défensif et résilient.

Quant au leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions IoT pour le commerce physique, le courtier l'imagine en Zlatan Ibrahimovic : Après avoir passé la majeure partie de sa carrière dans différents pays européens, le Suédois a traversé l'Atlantique pour relever un nouveau défi à Los Angeles où il s'est rapidement fait un nom avec 53 buts en seulement 58 matchs. De la même manière, grâce à ses produits fiables, son historique en matière de déploiement à grande échelle et ses relations déjà existantes avec des détaillants américains phares - Walmart - Berenberg pense que SES-imagotag est dans une position privilégiée pour gagner des parts de marché significatives dans ce pays.