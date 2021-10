Stradim : retour à une meilleure profitabilité

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Stradim réalise un chiffre d'affaires de 66,96 millions d'euros, en hausse de +66% par rapport au 1er semestre 2020 (40,35 ME).

Le résultat d'exploitation s'établit à 2,26 ME pour une rentabilité d'exploitation de 3,4%, en hausse de 0,5 point par rapport à l'ensemble de l'année 2020.

Le résultat de l'ensemble consolidé est de 2,08 ME, soit le double de celui de la période précédente. Le résultat net part du groupe se monte à 1,87 ME (1,02 ME au 30 juin 2020).

Le groupe a décidé de céder ses parts dans deux opérations immobilières en région parisienne pour 780 kE.

Sur les six mois de l'année, Stradim a livré 290 appartements représentant 57 ME (147 appartements et 27 ME au 1er semestre 2020). Cependant, le second semestre a toujours représenté la période la plus active pour les livraisons et, Stradim espère pouvoir livrer 650 appartements sur l'année 2021.

"Nous comptons, comme l'année dernière, dépasser les 100 ME de chiffre d'affaires en 2021", indique Rémi Hagenbach, Président Directeur Général de Stradim.