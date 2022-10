Stradim : la rentabilité s'améliore sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires comptable de Stradim, au 1er semestre 2022, s'établit à 82,1 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat d'exploitation ressort à 4,58 ME, pour une rentabilité d'exploitation de 5,6%. Elle est en hause de 2 points.

Au 1er semestre, le résultat de l'ensemble consolidé est de 3,68 ME, soit 1,6 ME de plus que sur la période précédente. Le résultat net part du groupe se monte à 2,96 ME (1,87 ME un an plus tôt), soit 0,86 euro par action. La rentabilité nette est de 3,6%, en hausse de 0,8 point.

Le taux d'endettement s'établit à 23,2% (27,1% au 1er semestre 2021).