STMicroelectronics : Yann Delabrière devrait entrer au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce les principales résolutions qui seront soumises pour approbation à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra à Schiphol (Pays-Bas), le 28 mai 2020.

Dispositions en vue de l'Assemblée

Cependant, STMicroelectronics indique, en réponse à la propagation mondiale du coronavirus et en vue de cette Assemblée, prendre des mesures préventives afin de limiter le risque d'infection pour toutes les parties impliquées dans ses activités. Ceci inclut d'éviter les déplacements inutiles et les rassemblements physiques. Cette approche s'appliquera bien évidemment à l'Assemblée générale annuelle. De ce fait, les actionnaires -ou en droit d'assister à l'Assemblée générale annuelle- sont fortement encouragés à ne pas assister à l'Assemblée en personne, mais plutôt d'exercer leur droit de vote par Internet ou par procuration.

ST continuera à surveiller très étroitement la situation et pourra adopter des mesures de sécurité supplémentaires telles que limiter davantage la participation physique aux principaux participants uniquement, comme le permet la loi.

Un dividende de 0,24$ par action

Les principales résolutions, proposées par le Conseil de Surveillance, comprennent l'approbation des comptes statutaires annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les actionnaires auront aussi à statuer sur la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des 2e, 3e et 4e trimestres 2020 et le 1er trimestre 2021 aux actionnaires inscrits dans les registres de la société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestrie.

Nomination et renouvellement des Administrateurs

Il sera demandé aux actionnaires de statuer sur la nomination de Mme Ana de Pro Gonzalo comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 3e ans, expirant lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2023, en remplacement de Mme Martine Verluyten dont le mandat arrivera à expiration lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2020.

Les actionnaires auront à statuer sur la nomination de Yann Delabrière comme membre du Conseil de surveillance pour une durée de 3 ans, expirant lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires 2023, en remplacement de Jean-Georges Malcor dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée.

Enfin, les actionnaires auront à se prononcer sur le renouvellement des mandats, pour une durée de 3 ans expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023, des membres suivants du Conseil de Surveillance : Mme Heleen Kersten et MM. Alessandro Rivera, Frédéric Sanchez et Maurizio Tamagnini.

Ils auront aussi à statuer sur l'adoption de la politique de rémunération de la société pour les membres du Conseil de Surveillance et le Directoire, en ligne avec les récentes modifications de la loi néerlandaise et la directive communautaire sur les droits des actionnaires.