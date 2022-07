STMicroelectronics / Volkswagen-CARIAD développent une puce pour véhicules définis par logiciel

(Boursier.com) — CARIAD , l'unité logicielle du Groupe Volkswagen, et STMicroelectronics lanceront prochainement le développement conjoint d'un système sur puce (SoC) pour véhicules automobiles.

Ensemble, CARIAD et ST développent des composants sur-mesure pour la connectivité, la gestion de l'énergie et les mises à jour de logiciel à distance (OTA — Over The Air) afin de rendre les véhicules entièrement "définis par logiciel", sécurisés et prêts pour les évolutions à venir.

La coopération prévue porte sur la nouvelle génération de véhicules du Groupe Volkswagen qui seront basés sur la plateforme logicielle unifiée et évolutive.

Parallèlement, les partenaires travaillent à un accord par lequel TSMC, l'une des plus grandes fonderies dédiées aux semiconducteurs dans le monde, fabriquera les plaquettes des systèmes sur puce pour ST. Par cette démarche, CARIAD vise à sécuriser l'approvisionnement en puces pour les véhicules du Groupe Volkswagen des années à l'avance.

Dans le cadre de sa stratégie en matière de semiconducteurs, CARIAD établira pour la première fois des relations directes avec des fournisseurs de semiconducteurs de rangs 2 et 3 pour le compte du Groupe Volkswagen. A l'avenir, CARIAD prévoit de demander aux fournisseurs de rang 1 du Groupe de n'utiliser que le système sur puce codéveloppé avec ST et les microcontrôleurs standard de la famille Stellar de ST, pour l'architecture zonale de CARIAD.

Ce nouveau système sur puce vise à compléter la famille de microcontrôleurs Stellar haute performance de ST en étendant ses capacités de traitement en temps réel et sa basse consommation, par des fonctions orientées services. CARIAD intégrera dans sa nouvelle famille de processeurs AU1 à la fois les systèmes sur puces développés conjointement sur la base des microcontrôleurs Stellar et les microcontrôleurs Stellar standard. L'étendue de cette famille assure à CARIAD une grande flexibilité d'adaptation pour de multiples applications automobiles embarquées qui répondent aux exigences des différentes marques du Groupe Volkswagen. Les puces sont conçues pour toutes les applications électroniques utilisées dans les domaines de la connectivité, de la propulsion/transmission, de la gestion de l'énergie et du confort.

La collaboration avec ST permet à CARIAD de continuer d'étendre son expertise dans le domaine des semiconducteurs et d'acquérir une expérience supplémentaire dans leur développement conjoint. "Ce n'est qu'une première étape", a indiqué Lynn Longo, Chief Technology Officer de CARIAD. "A l'avenir, nous prévoyons également de nous lancer dans le codéveloppement de semiconducteurs de haute performance destinés à des fonctions complexes".