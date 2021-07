STMicroelectronics : vive hausse

(Boursier.com) — STMicroelectronics remonte de 2,7% à 31,9 euros en cette fin de semaine, bien aidé par une note de Citi qui est repassé à l''achat' sur la valeur, affirmant que les perspectives commencent à devenir plus positives. L'exposition aux marchés finaux industriels et automobile confère un certain attrait cyclique à l'action, les pénuries devant se poursuivre jusqu'en 2022 et se traduire par un environnement positif en termes de prix et de marges, écrit l'analyste Amit Harchandani. Le ratio rendement/risque est de plus en plus orienté à la hausse et le potentiel de réévaluation est également soutenu par l'option de fusion et d'acquisition compte tenu du bilan solide du groupe. L'objectif est rehaussé de 36,5 à 39 euros.