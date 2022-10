STMicroelectronics : va construire une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium en Italie

(Boursier.com) — STMicroelectronics construira en Italie une unité intégrée de fabrication de substrats en carbure de silicium (SiC) dans le but de répondre à la demande croissante en composants SiC de ses clients pour les applications des secteurs de l'automobile et de l'industriel dans le cadre de la transition vers l'électrification et de la poursuite d'un rendement énergétique accru. La production devrait démarrer en 2023, permettant d'équilibrer l'approvisionnement en substrats SiC entre la fabrication interne et l'achat à des fournisseurs.

Construite sur le site ST de Catane (Sicile-Italie) à côté de l'actuelle unité de fabrication de composants SiC, cette usine de production de substrats en SiC sera la première du genre en Europe pour la production en volumes de substrats épitaxiés en 150 mm en carbure de silicium, intégrant toutes les étapes du flux de production. ST s'est engagé à développer des plaquettes en 200 mm dans un futur proche.

Ce projet représente une étape clé dans l'évolution de la stratégie d'intégration verticale de ST pour ses activités SiC. L'investissement de 730 millions d'euros sur cinq ans, bénéficiera du soutien financier de l'État italien dans le cadre du plan national de relance et de résilience (National Recovery and Resilience Plan) et environ 700 emplois directs supplémentaires seront créés lorsque l'unité sera à pleine capacité.

Le leadership de ST dans le domaine du carbure de silicium est le fruit de 25 années d'efforts et d'engagements en faveur de la R&D avec un large portefeuille de brevets clés. Depuis longtemps, Catane joue un rôle important dans la capacité d'innovation de ST en tant que lieu des principales activités de R&D et de fabrication en SiC du Groupe, contribuant avec succès au développement de nouvelles solutions permettant de produire des composants SiC avec une qualité et des volumes croissants. S'appuyant sur un écosystème solidement établi dans le domaine de l'électronique de puissance, avec notamment une collaboration fructueuse à long terme entre ST et différentes parties prenantes (l'Université, le Conseil national italien de la recherche (CNR) et plusieurs entreprises participant à la fabrication d'équipements et de produits), ainsi que sur un vaste réseau de fournisseurs, cet investissement renforcera le rôle de Catane en tant que centre de compétences mondial pour la technologie en carbure de silicium et pour de nouvelles opportunités de croissance.

Les produits STPOWER en carbure de silicium haute performance de ST sont actuellement fabriqués dans les usines ST de Catane (Italie) et d'Ang Mo Kio (Singapour), tandis que les activités d'assemblage et de test sont assurées par les sites Back-End de Shenzhen (Chine) et de Bouskoura (Maroc). L'investissement dans cette unité de fabrication de substrats en SiC capitalise sur cette expertise et marque une étape majeure pour ST qui ambitionne de disposer en interne d'une capacité de fabrication permettant d'atteindre 40% de ses besoins en substrats d'ici 2024.