STMicroelectronics : une nouvelle série de microcontrôleurs

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce sous la référence STM32U5 une nouvelle génération de microcontrôleurs ultra-basse consommation conçus pour répondre aux exigences de puissance/ performance des applications connectées, telles que les produits électroniques nomades (wearables), les appareils médicaux personnels, les solutions de domotique et les capteurs industriels. Cette nouvelle série de microcontrôleurs de STMicroelectronics conjugue une très basse consommation d'énergie, des performances et des fonctions de cybersécurité avancées

Au cours des 5 dernières années, ST a pratiquement doublé ses ventes mondiales de microcontrôleurs avec plus de deux milliards de circuits STM32 ultra basse consommation livrés à ce jour. Grâce à notre spécialisation et à notre expertise des produits basse consommation, nous sommes particulièrement solides sur cette catégorie de produits avec environ 25 % de parts de marché , a déclaré Ricardo de Sa Earp, Group Vice President et directeur général de la division Microcontrôleurs de STMicroelectronics. Selon nos prévisions, les microcontrôleurs STM32U5 devraient encore gagner en popularité et permettre à nos clients de créer de nouveaux produits intelligents qui apporteront à l'industrie comme au grand public un meilleur rendement énergétique, des performances élevées et un haut niveau de protection contre les cybermenaces .

Les microcontrôleurs de STM32U5 sont actuellement proposés sous forme d'échantillons aux principaux clients de ST, et seront disponibles en série en septembre 2021.