STMicroelectronics : une nouvelle référence de la distanciation sociale

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce la disponibilité d'un design de référence compact et de faible coût adapté à la surveillance de la distanciation sociale. Il permet la notification à distance ainsi que la transmission de fonctions d'alerte, l'anti-falsification et, le cas échéant, le suivi de contacts, en vue d'assurer la protection des personnes dans tous les environnements, notamment en cas de pandémie.

Cette solution évolutive et à basse consommation utilise un ensemble de circuits intégrés ST (système sur puce Bluetooth Low Energy, accéléromètre MEMS et émetteur-récepteur RF Sub-GHz) permettant une détection de distance précise, le blocage de tentatives de falsification ainsi que l'envoi de notifications à distance. Elle convient aux bracelets utilisés en environnements professionnels ouverts ou fermés, tels que les usines, les bureaux et les établissements médicaux.