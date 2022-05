STMicroelectronics : une marge brute d'environ 50% à horizon 2025-2027

(Boursier.com) — STMicroelectronics dévoile, en amont de son 'Capital Markets Day' organisé ce jeudi, ses ambitions pour la période 2025-2027. A cet horizon, le fabricant de semi-conducteurs vise un chiffre d'affaires d'au moins 20 milliards de dollars contre 14,8 à 15,3 Mds$ prévus pour cette année. Cette ambition de chiffre d'affaires prévoit de reposer sur le coeur de métier de la Société, s'appuyant sur les positions de leadership de STM en matière de technologie et sur ses marchés, qui devrait progresser en ligne avec son marché établi?; et les domaines à forte croissance, appartenant ou adjacents au coeur de métier de STM, où la Société détient ou vise une position de leader de marché et investit dans la technologie, les talents, le développement produit et la fabrication.

Le groupe franco-italien devrait également tirer parti de l'accent mis tôt sur la mobilité intelligente, la gestion de la puissance et de l'énergie, l'Internet des objets (IoT) et la connectivité.

Plus bas dans le bilan, la marge brute devrait s'établir autour de 50%, contre environ 46% en 2022, la marge d'Ebitda devrait être supérieure à 40% et la marge d'exploitation supérieure à 30% (24 à 26% en 2022).