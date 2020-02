STMicroelectronics : toujours à la pointe dans l'électronique automobile

(Boursier.com) — STMicroelectronics présentera au salon allemand Embedded World 2020 de Nuremberg, du 25 au 27 février, sa technologie AutoDevKit destinée à simplifier le prototypage d'unités de contrôle électronique (ECU) pour applications automobiles de pointe. Les ECU sont des " mini-ordinateurs " chargés de gérer les nombreux systèmes électroniques qui se multiplient aujourd'hui à bord des véhicules

Disponible gratuitement, la bibliothèque AutoDevKit forme un environnement logiciel où les utilisateurs peuvent sélectionner des microcontrôleurs et des cartes fonctionnelles dans le vaste portefeuille automobile de ST afin de prototyper une solution automobile.

Après avoir choisi leurs composants dans le référentiel AutoDevKit, les utilisateurs sont guidés pour connecter les cartes, générer le code, compiler et télécharger le micrologiciel, avant de passer au test et au débogage de leur prototype.

"Les concepteurs de solutions électroniques pour environnements automobiles sont soumis à une pression intense quant aux délais de commercialisation. À ce titre, ils doivent être en mesure de fournir une preuve de concept fiable dans les plus brefs délais", a déclaré Marco Monti, President, Groupe Produits Automobiles et Discrets, STMicroelectronics. "Notre écosystème AutoDevKit permet aux concepteurs de raccourcir les phases d'ingénierie de plusieurs mois par rapport à l'approche traditionnelle du développement de prototypes en leur donnant la possibilité de se concentrer sur les fonctionnalités du système et en les soulageant de tâches logicielles de premier niveau."