STMicroelectronics sur sa lancée !

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics grimpe encore de 1,5% ce vendredi à 27,41 euros, après une clôture en progression de 7,03% hier dans un marché très actif, au plus haut depuis... 2002. Cowen & Co vient à son tour soutenir le dossier ce jour, relevant son objectif de cours de 31 à 35$ et confirmant sa recommandation à 'surperformance'. Barclays, à 'surpondérer', porte sa cible à 32 euros. Deutsche Bank, à l'achat, vise 33 euros désormais contre 30 euros auparavant. Credit Suisse est à 'surperformance' et dope sa valorisation à 31,50 euros, tandis que JP Morgan, à 'surpondérer', affiche un objectif de 30 euros. Bryan, Garnier et Liberum sont acheteurs avec des cibles respectives de 29 et 35 euros.

Le groupe franco-italien a affiché sur le trimestre de décembre un chiffre d'affaires net de 2,75 milliards de dollars, une marge brute de 39,3%, une marge d'exploitation de 16,7% et un résultat net de 392 millions de dollars, soit 0,43 dollar par action après dilution. Ces chiffres dépassent les anticipations de marché. ST a par ailleurs constaté que la majeure partie des marchés donnaient des signes de stabilisation. L'unité télécom a vu son bénéfice opérationnel bondir de 39% à 281 millions de dollars. La marge d'exploitation a atteint 25,9% contre 20,5% un an plus tôt. Pour le premier trimestre 2020, ST table sur des revenus de 2,36 milliards de dollars, en hausse de 13,7% en variation annuelle mais en baisse de 14,3% en variation séquentielle, et une marge brute de 38%.