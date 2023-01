STMicroelectronics : superbe semaine

(Boursier.com) — Pendant qu'Intel s'effondre à Wall Street, STMicroelectronics gagne encore 2,3% à 43,7 euros à Paris et porte ses gains à près de 15% sur la semaine. Les investisseurs continuent à saluer les excellents résultats du spécialiste des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars, d'une marge brute de 47,5%, d'une marge d'exploitation à 29,1% et d'un résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Des résultats en nette amélioration sur un an et nettement supérieurs aux attentes des analystes.

Sur le premier trimestre 2023, le management vise un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars et une marge brute de 48%, contre 3,81 Mds$ et 45,2% anticipés par le consensus. Pour l'année complète, STMicro anticipe une croissance d'environ 4% à 11%. "Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités de production, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars", a indiqué la firme franco-italienne.

STMicro, qui compte parmi ses principaux clients le fabricant d'iPhone Apple et le constructeur de voitures électriques Tesla, continue à bénéficier d'une forte demande malgré des conditions économiques difficiles grâce à sa forte exposition aux marchés automobiles et industriels.

Plusieurs analystes ont relevé leur objectif sur la valeur à la suite de cette annonce à l'image d'Oddo BHF qui vise désormais 58 euros ou de Citi qui a un cours cible de 62 euros.