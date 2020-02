STMicroelectronics simplifie la connectivité pour les usages IoT

STMicroelectronics simplifie la connectivité pour les usages IoT









Crédit photo © Denis Balibouse / Reuters

(Boursier.com) — STMicroelectronics annonce la création, en collaboration avec plusieurs partenaires de confiance, d'un écosystème complet permettant de connecter des équipements aux réseaux cellulaires, de manière hautement sécurisée. Ces équipements sont utilisés pour les applications automobiles et IIoT (Internet des objets industriels).

Offrant un accès facile à divers réseaux et services dans le monde entier, la solution ST simplifie la connectivité pour les cas d'usages de l'IoT, qu'il s'agisse de contrôle à distance d'équipements ou de maintenance prédictive, mais aussi de services connectés associés à la conduite automobile - divertissement à bord, diagnostic de véhicule et assistance d'urgence.

ST fournit des solutions hardware et logicielles sécurisées, avec notamment une large gamme de SIM embarquées (eSIM) pour l'industriel et l'automobile, compatibles avec le standard de la GSMA ou des profils d'amorçage propriétaires. Des partenaires de confiance comme Arkessa, Arm et Truphone, spécialistes du déploiements M2M (machine-to-machine) et d'activations eSIM, fournissent et gèrent, dans cette offre, les services de connectivité, de personnalisation ainsi que les plateformes de gestion des abonnements. Les services fournis permettent aux appareils IoT contenant des eSIM de se connecter automatiquement aux réseaux cellulaires et de bénéficier d'une gestion flexible des abonnements.