STMicroelectronics signera lundi les contrats de subvention pour la nouvelle usine de semi-conducteurs à Crolles

(Boursier.com) — Les dirigeants de STMicroelectronics et du groupe américain GlobalFounderies, Jean-Marc Chéry et Thomas Caulfield, signeront lundi 5 juin en présence du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, les contrats relatifs à la mise en place de l'aide d'Etat au projet de création d'une nouvelle usine de semi-conducteurs à Crolles (Isère).

L'investissement total s'élève à près de 7,5 milliards d'euros, avec l'objectif d'augmenter les capacités de production française de 620.000 plaques de semi-conducteurs par an à l'horizon 2028. Le projet permettra d'ajouter pratiquement 6% de nouvelles capacités de production à la capacité européenne existante.

Le projet prévoit la création de 1.000 emplois et la formation d'alternants. Sur demande de l'Etat, STMicroelectronics et GlobalFounderies s'engagent à rendre prioritaires les commandes, jusqu'à 5% des capacités annuelles de production, pour servir des besoins souverains, de sécurité nationale, ou des besoins spécifiques aux TPE et au PME, afin de lever des barrières d'approvisionnement à des acteurs de taille modeste.

Le 29 avril dernier, la Commission européenne a autorisé l'octroi d'aides de l'Etat à ce projet.