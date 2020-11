STMicroelectronics / Schneider Electric : l'intelligence artificielle pour suivre l'occupation des bâtiments

STMicroelectronics / Schneider Electric : l'intelligence artificielle pour suivre l'occupation des bâtiments









Crédit photo © Schneider Electric

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Schneider Electric dévoilent un prototype de capteur IoT qui permet de déployer de nouveaux services de gestion des bâtiments et de réaliser des gains d'efficacité en optimisant la compréhension de leur niveau d'occupation et de leur utilisation. Les deux entreprises ont collaboré pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans un capteur de comptage de personnes haute performance conçu pour relever le défi d'une supervision efficace de la fréquentation d'espaces de grandes dimensions avec plusieurs points d'accès. Schneider Electric présentera ce capteur IoT en qualité d'invité aux journées ST Live Days lors de la session IoT & 5G qui aura lieu le 19 novembre 2020.

Le prototype de capteur de comptage de personnes combine une solution d'imagerie thermique de la famille LYNRED ThermEye intégrée dans un design original très basse consommation créé par Schneider Electric, et un modèle de réseau neuronal basé sur l'algorithme Yolo exécuté par le microcontrôleur haute performance STM32H723 récemment introduit par ST.

La digitalisation des bâtiments permet à Schneider Electric de poursuivre sa mission auprès de ses clients, notamment en matière de développement durable et d'efficacité en fournissant des informations les plus pertinentes telles que le suivi de files d'attente, tout en respectant la vie privée des personnes. Ce capteur IoT avancé a été développé en alliant la solide expertise du groupe IA de ST à l'expertise applicative de Schneider Electric dans le domaine des capteurs, dans le but d'identifier et d'embarquer un réseau neuronal de détection d'objets de très hautes performances dans un simple microcontrôleur.

Schneider Electric en a augmenté sa productivité grâce à l'utilisation des outils de développement STM32Cube.AI qui permettent de développer des applications à base d'intelligence artificielle fonctionnant sur le vaste portefeuille de microcontrôleurs STM32. Schneider Electric a ainsi pu atteindre un haut niveau de flexibilité et d'efficacité dans sa conception grâce aux ressources d'ingénierie et à la facilité d'utilisation fournies par l'écosystème de développement logiciel STM32Cube.