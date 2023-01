STMicroelectronics s'envole, le marché salue les solides résultats et objectifs 2023

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicroelectronics s'envole de 8,4% à 42,8 euros, sa plus forte hausse depuis mars 2022, les investisseurs saluant la solide publication du spécialiste des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars, d'une marge brute de 47,5%, d'une marge d'exploitation à 29,1% et d'un résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Des résultats en nette amélioration sur un an et nettement supérieurs aux attentes des analystes.

Sur le premier trimestre 2023, le management vise un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars et une marge brute de 48%, contre 3,81 Mds$ et 45,2% anticipés par le consensus. Pour l'année complète, STMicro anticipe une croissance d'environ 4% à 11%.

"Pour l'exercice 2023, nous prévoyons d'investir environ 4 milliards de dollars en CAPEX, principalement pour augmenter la capacité de production de nos usines en 300 mm et en carbure de silicium, y compris notre initiative dans le domaine des substrats. Compte tenu de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités de production, nous conduirons la société suivant un plan de chiffre d'affaires pour l'année 2023 compris entre 16,8 milliards de dollars et 17,8 milliards de dollars", a déclaré Jean-Marc Chéry, PDG de STMicroelectronics.

Citi ('achat') affirme que les résultats montrent la résilience de l'entreprise face aux pressions cycliques typiques, en particulier au sein de la division automobile. La banque estime que STMicro connaît toujours une forte demande dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie, ainsi que pour les microcontrôleurs. Elle considère que les performances et la trajectoire actuelles de l'entreprise vers ses objectifs du milieu de la décennie sont sous-estimées, les actions se négociant à environ 11 fois le BPA 2023 estimé.

Jefferies ('sous-performer') se montre plus prudent. "Nous avons du mal à concilier les perspectives haussières de la STM avec une industrie qui montre déjà une grande faiblesse dans tous les domaines en dehors de l'automobile. Selon le courtier, les prévisions de STMicro seront probablement révisées à la baisse tout au long de l'année, la demande de puces automobiles s'affaiblissant, en raison des stocks élevés et du ralentissement des ventes de voitures".

"Nous pensons que les prévisions de BPA du consensus pour 2023 devraient augmenter jusqu'à 10% aujourd'hui. Alors que la macro reste un vent contraire en 2023 pour STM, nous réitérons notre conseil 'achat' car nous voyons un scénario de croissance à long terme à partir d'une faible valorisation. La guidance 2023 confirme notre opinion selon laquelle STM sera également surperformant dans le secteur cette année", affirme Stifel.