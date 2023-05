STMicroelectronics : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — STMicroelectronics a tenu son Assemblée générale annuelle des actionnaires, ce 24 mai, à Amsterdam au Pays-Bas.

Les résolutions, approuvées par les actionnaires, comprenaient l'approbation des comptes statutaires annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Dividende

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire en circulation, payable par tranches trimestrielles de 0,06 US$ pour chacun des 2e, 3e et 4etrimestres 2023 et le 1er trimestre 2024 aux actionnaires inscrits dans les registres de la société à la date d'enregistrement le mois de chaque versement trimestriel.

Le paiement du dividende en Europe se fera aux dates suivantes...

- 2e trimestre 2023 : 28 juin 2023

- 3e trimestre 2023 : 20 septembre 2023

- 4e trimestre 2023 : 13 décembre 2023

- 1er trimestre 2024 : 20 mars 2024.

Au Conseil d'administration

Les actionnaires ont approuvé :

- Le renouvellement des mandats, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026, de M. Frédéric Sanchez et de M. Maurizio Tamagnini, comme membres du Conseil de Surveillance ;

- Le renouvellement du mandat, pour une durée de 2 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2025, de Mme Ana de Pro Gonzalo, comme membre du Conseil de Surveillance ;

- Le renouvellement du mandat, pour une durée de 1 an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2024, de M. Yann Delabrière, comme membre du Conseil de Surveillance ;

- La nomination de M. Paolo Visca, comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026, en remplacement de M. Alessandro Rivera dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023 ;

- La nomination de Mme Hélène Vletter-van Dort, comme membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de deux ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2025, en remplacement de Mme Heleen Kersten dont le mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2023.

Par ailleurs, les actionnaires ont validé :

- L'approbation de la portion de la rémunération du Président du Directoire et Directeur Général payée en actions ;

- L'autorisation au Directoire, jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle 2024, de racheter des actions, sous réserve de l'approbation du Conseil de Surveillance ;

- La délégation au Conseil de Surveillance du pouvoir d'émettre de nouvelles actions ordinaires, d'octroyer des droits de souscription à ces actions, et de limiter et/ou exclure les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants sur des actions ordinaires, jusqu'à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle 2024 ;

- La décharge pour le membre unique du Directoire ; et

- La décharge pour les membres du Conseil de Surveillance.

Nicolas Dufourcq et Maurizio Tamagnini à la tête du Conseil de Surveillance

A la suite de l'Assemblée Générale Annuelle, les membres du Conseil de Surveillance ont nommé respectivement M. Nicolas Dufourcq en tant que Président (Chairman) et M. Maurizio Tamagnini comme Vice-Président (Vice-Chairman) du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 ans expirant à la fin de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2026.