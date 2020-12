STMicroelectronics retient Schneider Electric pour assurer sa neutralité carbone dès 2027

(Boursier.com) — STMicroelectronics a choisi Schneider Electric comme partenaire stratégique en vue d'atteindre son objectif de neutralité carbone dès 2027. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, accompagnera ST dans sa nouvelle phase de mesures déployées de façon continue pour réduire son empreinte environnementale au plan mondial. Les deux entreprises collaboreront sur la réduction globale de la consommation d'énergie des sites de fabrication et de conception de ST, la stratégie d'approvisionnement en énergies renouvelables de l'ensemble des sites ST, et sur l'identification et la mise en oeuvre de programmes les plus pertinents et les plus reconnus pour séquestrer le carbone et éviter les émissions.

Ce partenariat s'appuie sur la relation établie de longue date entre les deux entreprises. Aujourd'hui, ST fournit un éventail de composants ultra basse consommation utilisés dans les contrôles moteur, les systèmes de contrôle de puissance, les systèmes de gestion des bâtiments et les onduleurs de Schneider Electric.

Dans le cadre de ce nouvel accord, ST et Schneider Electric renforceront leur coopération pour développer conjointement des produits, des technologies et des solutions supplémentaires axés sur l'amélioration de l'efficacité énergétique au service de la transformation numérique des bâtiments, des data centers, des applications industrielles et des infrastructures. Les deux partenaires examineront tout particulièrement les possibilités offertes par les semiconducteurs à large bande (WBG) tels que le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN), par les capteurs à base d'intelligence artificielle, et par la connectivité.