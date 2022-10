STMicroelectronics : résultats trimestriels en forte hausse et supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — STMicroelectronics dévoile des résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes du marché, et confirme ses objectifs 2022. Le fabricant de puces franco-italien a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un résultat net de 1,10 milliard de dollars, multiplié par plus de deux sur un an, pour un chiffre d'affaires net de 4,32 milliards de dollars, en hausse de 35,2%, et plus élevé que les 4,24 Mds$ attendus par les analystes. La marge brute s'établit à 47,6%, en amélioration de 6 points de base sur un an (47,1% de consensus) et la marge opérationnelle atteint 29,4% contre 18,9% un an plus tôt. Le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) s'établit à 676 M$, contre 420 M$ un an auparavant.

"Le chiffre d'affaires net de 4,32 milliards de dollars et la marge brute de 47,6% du troisième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits", souligne Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STM.

Pour le quatrième trimestre, les prévisions de la Société au point médian sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 4,40 milliards de dollars, en hausse de 1,8% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ; une marge brute de 47,3%, à plus ou moins 200 points de base. Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,03 dollar pour 1,00 euro au quatrième trimestre, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes.

"Le point médian de ces prévisions se traduit pour l'ensemble de l'exercice 2022 par un chiffre d'affaires net d'environ 16,10 milliards de dollars, représentant une hausse de 26,2% en variation annuelle, et une marge brute d'environ 47,3%, en ligne avec le plan indiqué en juillet", précise le dirigeant. Des objectifs légèrement supérieurs au consensus.