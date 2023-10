STMicroelectronics : réponse attendue le 26 octobre !

(Boursier.com) — STMicro campe sur les 41 euros ce lundi, alors que le dossier avait subi la pression récente venue de Chine où les autorités de Pékin envisageraient d'étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhones dans les agences soutenues par le gouvernement et les entreprises d'État... Ces actions de Pékin, qui réduit également sa dépendance vis-à-vis des logiciels et technologies occidentales, menacent d'éroder la position de certains acteurs dont STM. Parmi les dernières notes de brokers, Barclays a ajusté la mire de 65 à 63 euros, tout en restant à 'surpondérer' tandis que Cowen reste à 'surperformance' sur STM, mais a ajusté son objectif de cours de 59 à 52 euros.

En attendant, pour le troisième trimestre, les prévisions du groupe au point médian sont les suivantes :

-Le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 4,38 milliards de dollars, en hausse de 1,1% en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

-La marge brute devrait ressortir à 47,5% plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,10 dollar pour 1,00 euro au troisième trimestre 2023, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes.

C'est le 26 octobre prochain que le groupe dévoilera ses comptes du T3.