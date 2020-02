STMicroelectronics renonce à exposer aux salons de Barcelone et Nuremberg

STMicroelectronics renonce à exposer aux salons de Barcelone et Nuremberg









(Boursier.com) — STMicroelectronics suit attentivement la situation liée à la nouvelle épidémie de coronavirus apparue en Chine, et a pris un certain nombre de mesures de précaution visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés à travers le monde.

Par mesure de sécurité supplémentaire, la société a décidé de ne pas exposer aux salons MWC 2020 de Barcelone et Embedded World de Nuremberg, prévus ce mois-ci. Nous remercions la GSMA et la NürnbergMesse GmbH de leur compréhension et nous nous réjouissons de soutenir et de participer à leurs prochains événements , explique STMicroelectronics.

L'événement organisé par la direction de ST à l'attention des analystes et des médias dans le cadre du salon MWC 2020 est confirmé et se tiendra à La Fira aux date et heure annoncées. Comme prévu, la présentation et la session de questions-réponses seront accessibles en direct sur le site internet de la société.