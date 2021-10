STMicroelectronics : regain d'activité au 3e trimestre

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires net de STMicroelectronics se monte à 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 19,9% en variation annuelle. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, la société a enregistré une hausse des ventes nettes dans tous les groupes Produits, à l'exception du sous-groupe Communications RF.

"La performance du chiffre d'affaires a été tirée par une forte demande globale et par les programmes engagés auprès de nos clients sur le marché de l'électronique personnelle. Ceci a été partiellement contrebalancé par un chiffre d'affaires inférieur à nos prévisions dans l'automobile, lié à une réduction plus importante que prévue de l'activité de notre usine de fabrication située en Malaisie du fait de la pandémie", explique Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics.

La marge brute est ressortie à 1,33 Md$, soit une hausse de +38,7% en variation annuelle. La marge brute en pourcentage des ventes est ressortie à 41,6%, en hausse de 560 points de base en variation annuelle, principalement tirée par l'amélioration du mix produit, des efficiences opérationnelles, des prix favorables et des charges liées aux capacités de production inutilisées en baisse, partiellement contrebalancés par des effets de change nets défavorables, après couverture. La marge brute du 3e trimestre a été 60 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la société, en raison principalement du mix produit.

Le résultat d'exploitation augmente de 84% pour s'établir à 605 M$ (329 M$ au 3e trimestre 2020). La marge d'exploitation augmente de 660 points de base en variation annuelle pour ressortir à 18,9% du chiffre d'affaires net (12,3% au troisième trimestre 2020).

Le résultat net ressort à 474 M$ (242 M$ au 3e trimestre 2020), pour un résultat dilué par action de 0,51$ (0,26$ au 3e trimestre 2020).

Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, le chiffre d'affaires net de STMicroelectronics est de 9,2 Mds$, en augmentation de 31,8%. La marge brute s'établit à 40,4% pour 16,7% de marge d'exploitation

Le résultat net ressort à 1,255 Md$ (525 ME un an plus tôt), pour un résultat dilué par action de 1,35$ (0,57$ à même date en 2020).

Perspectives d'activité

Pour le 4e trimestre 2021, les prévisions de la société au point médian sont les suivantes... Le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 3,4 Mds$, en hausse de +6,3% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base. La marge brute devrait ressortir à environ 43% à plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,18 dollar pour 1,00 euro au 4e trimestre 2021, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes.