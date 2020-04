STMicroelectronics rassure, le titre grimpe

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — En tête du CAC40, STMicroelectronics s'adjuge 4,2% à 20,5 euros, le marché saluant la publication trimestrielle du groupe franco-italien et ses perspectives plutôt rassurantes. Le fabricant de semi-conducteurs a dévoilé au titre des trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires net de 2,23 milliards de dollars, une marge brute de 37,9%, une marge d'exploitation de 10,4% et un résultat net de 192 millions de dollars, soit 0,21 dollar par action après dilution. Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net ajusté de 200 M$ pour des revenus de 2,26 Mds$. La marge brute était estimée à 37,5%.

La firme vise, au point médian, pour le deuxième trimestre, un chiffre d'affaires net de 2 milliards de dollars, en baisse de 10,3% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base, et une marge brute à environ 34,6%, à plus ou moins 200 points de base. Le consensus est pour le moment placé à 1,98 Md$ de revenus sur la période.

STM a par ailleurs indiqué que son conseil de Surveillance proposait une réduction du montant du dividende 2019 de 0,24 dollar, à 0,168 dollar par action, avec l'autorisation d'envisager, au cours du mois de septembre, de l'augmenter jusqu'à un maximum de 0,24 dollar par action.