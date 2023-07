STMicroelectronics : publication annoncée

(Boursier.com) — STMicroelectronics publiera ses résultats financiers du 2e trimestre de l'exercice 2023, le 27 juillet, avant l'ouverture des marchés européens. Le communiqué de presse sera disponible immédiatement sur le site de la société.

STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes, afin de commenter les résultats financiers du 2e trimestre et les perspectives d'activité de la société, le 27 juillet à 9h30. Cette conférence téléphonique sera retransmise en direct (en mode d'écoute uniquement) sur le site internet de ST et sera également disponible ensuite jusqu'au 11 août.