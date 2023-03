STMicroelectronics propose un dividende de 0,24$

(Boursier.com) — Le Conseil de Surveillance STMicroelectronics a décidé de proposer, lors de l'Assemblée générale annuelle 2023, la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 US$ par action ordinaire.

Il sera payable en 4 versements trimestriels de 0,06 US$ aux 2e, 3e et 4e trimestres de l'année 2023 et au 1er trimestre 2024 aux actionnaires inscrits dans les registres de la société le mois de chaque paiement trimestriel.

Le paiement du dividende en Europe se fera aux dates suivantes...

- 2e trimestre 2023 : 28 juin 2023

- 3e trimestre 2023 : 20 septembre 2023

- 4e trimestre 2023 : 13 décembre 2023

- 1er trimestre 2024 : 20 mars 2024.