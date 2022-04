STMicroelectronics : présente STGesture, sa solution de reconnaissance gestuelle

(Boursier.com) — STMicroelectronics lance sa solution de commande gestuelle sans contact pour applications grand public et industrielles simples où le coût constitue un paramètre décisif. Cette solution comprend un logiciel d'ingénierie disponible gratuitement utilisé avec le capteur de détection de la distance multi-zones par mesure du temps de vol (ToF) VL53L5CX basé sur la technologie FlightSense de ST. La reconnaissance gestuelle au moyen de capteurs ToF est une technologie révolutionnaire qui permet d'interagir de façon sophistiquée avec un large éventail d'appareils.

Initialement réservées aux véhicules haut de gamme, les interactions gestuelles peuvent améliorer le fonctionnement de différents types d'équipements (appareils électroménagers, thermostats, commandes domotiques, éclairage intelligent, ordinateurs portables, casques de réalité augmentée/virtuelle, tablettes et smartphones).

Avec ce nouveau logiciel destiné au capteur ToF multi-zones VL53L5CX de ST, la détection des gestes devient plus simple et moins onéreuse pour les applications grand public. Ensemble, le capteur et le logiciel calculent en temps réel les coordonnées X/Y/Z de la main, ce qui permet de suivre ses mouvements et de reconnaître des gestes tels que le tapotement, le balayage, le contrôle de niveaux, etc.

Les systèmes de reconnaissance gestuelle ordinaires utilisent généralement des technologies basées sur l'imagerie (caméra), une technique à la fois intrusive et plus coûteuse. En optant pour la solution proposée par ST, les concepteurs peuvent créer des systèmes qui conjuguent un niveau de confidentialité accru pour les utilisateurs et une consommation d'énergie peu élevée, tout en fonctionnant dans l'obscurité sans éclairage externe, contrairement aux solutions basées sur la vision. L'algorithme gestuel léger peut être exécuté sur un microcontrôleur basse consommation et utilise un minimum de ressources système, ce qui facilite son intégration dans une application existante.

Spécialement conçu pour le capteur de détection de la distance multi-zones par mesure directe du temps de vol (dToF), le logiciel STSW-IMG035 peut être utilisé avec tous les microcontrôleurs de la famille STM32.