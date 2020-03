STMicroelectronics prend une part majoritaire au capital d'Exagan

STMicroelectronics prend une part majoritaire au capital d'Exagan









Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — STMicroelectronics a signé un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Exagan, une entreprise française à la pointe de l'innovation dans le nitrure de gallium (GaN — Gallium Nitride). L'expertise d'Exagan en matière d'épitaxie, de développement de produits et de savoir-faire applicatif élargira et accélérera la feuille de route et les activités de ST dans le domaine du GaN de puissance pour les applications automobiles, industrielles et d'électronique grand public. Exagan continuera à exécuter sa feuille de route produits et s'appuiera sur ST pour le déploiement de ses produits. Les conditions de la transaction demeurent confidentielles et la finalisation reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires d'usage de la part des autorités françaises. L'accord signé prévoit également l'acquisition par ST du solde de la participation minoritaire dans le capital d'Exagan 24 mois après la clôture de l'acquisition de sa part majoritaire. Cette acquisition est financée sur la trésorerie disponible.

Le nitrure de gallium (GaN) appartient à la famille des matériaux à large bande (Wide Band Gap) qui comprend également le carbure de silicium (SiC). Les composants à base de GaN représentent une avancée majeure pour l'électronique de puissance en permettant un fonctionnement en fréquences élevées, avec un rendement accru et une densité de puissance supérieure à celles des transistors à base de silicium, avec à la clé des économies d'énergie et une diminution globale des dimensions du système. Les composants à base de GaN seront utilisés dans un large éventail d'applications, telles que la correction du facteur de puissance et les convertisseurs continu/continu dans les serveurs, les applications de télécommunications et industrielles, les chargeurs embarqués pour véhicules électriques et les convertisseurs continu/continu pour applications automobiles, ainsi que les applications d'électronique personnelle comme les adaptateurs de puissance... Créée en 2014 et siégeant à Grenoble, Exagan a pour mission d'accélérer la transition de l'industrie de l'électronique de puissance, depuis la technologie sur silicium vers la technologie GaN sur silicium avec des convertisseurs électriques plus petits et plus efficaces. Ses interrupteurs de puissance GaN sont conçus pour être compatibles avec les unités de production de plaquettes en 200 mm.