STMicroelectronics : premier trimestre solide

(Boursier.com) — STMicroelectronics vient de dévoiler des comptes supérieurs aux attentes des analystes pour son premier trimestre 2022. Sur la période, le groupe franco-italien enregistre un chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars (+17,6%), une marge brute de 46,7%, une marge d'exploitation de 24,7% (14,6% un an plus tôt) et un résultat net de 747 millions de dollars (364 M$ au premier trimestre 2021), soit 0,79 dollar par action après dilution.

Au point médian, les prévisions de ST pour le deuxième trimestre sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 3,75 milliards de dollars, soit une hausse de 25,3% en variation annuelle et de 5,8% en variation séquentielle et une marge brute à environ 46%. La Société continue par ailleurs à viser des revenus annuels compris entre 14,8 milliards et 15,3 milliards de dollars.