STMicroelectronics : petit retour de manivelle

(Boursier.com) — STMicroelectronics redonne 1,4% à 53,45 euros ce vendredi en bourse de Paris après un bond de 5% hier, alors que le groupe a affiché pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires net de 4,33 milliards de dollars, soit une hausse de 12,7% en variation annuelle. Par rapport à la même période de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires des groupes Produits ADG et MDG a augmenté de respectivement 34,4% et 13%, tandis que le groupe Produits AMS a reculé de 15,7%. En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à la Distribution ont augmenté de respectivement 9,8% et 18,3%. En variation séquentielle, le chiffre d'affaires net a augmenté de 1,9%, soit 110 points de base au-dessus du point médian des prévisions de la Société. En variation séquentielle, les chiffres d'affaires nets des groupes ADG et MDG ont tous deux augmenté, tandis que celui du groupe AMS a diminué, comme attendu.

La marge brute est ressortie à 2,12 milliards de dollars, représentant une hausse de 16,5% en variation annuelle. En pourcentage des ventes, la marge brute de 49% a augmenté de 160 points de base en variation annuelle, essentiellement en raison du mix produits, d'un effet prix favorable et d'effets de change nets positifs après couverture, des éléments partiellement compensés par des coûts de production plus élevés.

Coup double

Le résultat d'exploitation a augmenté de 14,2% pour s'établir à 1,15 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022. Au deuxième trimestre 2023, les charges d'exploitation nettes ont inclus des éléments non monétaires non récurrents négatifs d'un montant de 34 millions de dollars. La marge d'exploitation de la société a augmenté de 30 points de base en variation annuelle pour ressortir à 26,5 % du chiffre d'affaires net, contre 26,2 % au deuxième trimestre 2022.

Le résultat net et le résultat dilué par action sont ressortis en hausse à respectivement 1,00 milliard de dollars et 1,06 dollar au lieu de respectivement 0,87 milliard de dollars et 0,92 dollar au deuxième trimestre 2022.

Pour le troisième trimestre, les prévisions au point médian sont les suivantes :

-Le chiffre d'affaires net devrait s'établir à 4,38 milliards de dollars, en hausse de 1,1 % en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base.

-La marge brute devrait ressortir à 47,5 % plus ou moins 200 points de base.

Ces perspectives reposent sur l'hypothèse d'un taux de change effectif d'environ 1,10 dollar pour 1,00 euro au troisième trimestre 2023, et tiennent compte de l'impact des couvertures de change existantes. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 52 à 60 euros avec un avis à l'achat. Berenberg, à "conserver", a relevé son objectif de cours de 45 à 53 euros, tandis que Jefferies, également à "conserver", cible désormais un cours de 48 euros contre 46 euros précédemment...