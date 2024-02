STMicroelectronics partenaire de Mobile Physics pour mesurer la qualité de l'air sur smartphone

(Boursier.com) — STMicroelectronics et Mobile Physics, une start-up spécialisée dans le développement de logiciels pour la physique environnementale, annoncent une collaboration exclusive qui permettra aux smartphones et à d'autres appareils de mesurer la qualité de l'air à l'intérieur des habitations au moyen d'un capteur optique intégré.

Développée exclusivement pour les capteurs de télémétrie multizones de ST dans les smartphones (caméra laser autofocus) ou dans des applications de détection de présence, cette solution mesure les particules présentes dans l'air environnant. Avec une précision comparable aux instruments professionnels mesurant la qualité de l'air, l'application "enviromètre" portable et personnelle de Mobile Physics mesure la qualité de l'air et détecte la fumée, préservant la santé des utilisateurs et améliorant la sécurité contre les incendies. Fabriquée dans une technologie peu gourmande en énergie développée par ST, cette solution peut envoyer une notification en temps réel à l'utilisateur, avec un impact minime sur l'autonomie de la batterie.