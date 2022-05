STMicroelectronics : objectifs bien accueillis

(Boursier.com) — A contre-courant, STMicroelectronics se distingue, sur un gain de 3,7% à 35,6 euros. Les investisseurs apprécient la feuille de route de moyen-terme dévoilée ce matin par le fabricant de puces. STMicro vise notamment un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande toujours soutenue des secteurs automobile et industriel et des constructeurs de Smartphones.

Le marché ne prend peut-être pas tous ces objectifs pour acquis, mais Oddo BHF pense qu'ils sont positifs et très illustratifs d'un changement profond dans le profil du groupe, exposé à des marchés à croissance rapide et axés sur la technologie. Alors que la valorisation à 8,2x l'EBIT 2022 (contre une moyenne de 14,8x) et 5,2x l'EBIT 2025 (sur l'objectif de 6 milliards de dollars) est très bon marché par rapport au Soxx à 13,7x, elle ne reflète que le passé. L'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 50 euros.