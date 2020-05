STMicroelectronics : net repli, Citi dégrade

Crédit photo © STMicroelectronics

(Boursier.com) — Dans un marché rouge vif à l'ouverture, STMicroelectronics recule de 3% à 23 euros. Le fabricant de semi-conducteurs essuie des ventes appuyées alors que Citi a dégradé la valeur à 'neutre', se montrant plus prudent sur le secteur en raison des risques géopolitiques et des attentes sur l'industrie pour les prochains mois. L'analyste, Amit Harchandani, évoque ainsi une "marge de sécurité limitée" en ce qui concerne les anticipations pour les acteurs de l'industrie au second semestre 2020 et pour l'année 2021.