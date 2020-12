STMicroelectronics : Moody's relève la perspective crédit à 'positive'

(Boursier.com) — Moody 's confirme la note émetteur long terme de STMicroelectronics à 'Baa3' et rehausse la perspective associée de 'stable à 'positive'. Ce changement reflète la solide performance opérationnelle de la société depuis 2017 malgré les difficultés dans certains des marchés finaux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus. ST va continuer à bénéficier de la numérisation croissante avec un contenu de produit plus élevé par appareil sur l'ensemble des segments, ce qui pourrait favoriser une moindre volatilité des performances opérationnelles à l'avenir. L'agence pense ainsi que ST continuera à afficher une croissance solide de ses revenus tout en maintenant sa rentabilité et sa structure capitalistique.