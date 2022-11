STMicroelectronics maintient le cap en Chine

(Boursier.com) — STMicroelectronics , Infineon et NXP Semiconductors n'auraient pas l'intention d'arrêter leurs activités en Chine, selon le Financial Times. Le FT cite notamment les commentaires du CEO de STMicroelectronics, Jean-Marc Chery, à l'occasion d'un événement exceptionnel de CEO Roundtable. Le dirigeant de ST a rappelé que la Chine représentait environ 30% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, qui entendrait donc continuer à soutenir ce marché. Le CEO de ST a aussi affirmé que la stabilité était nécessaire et que cela serait difficile si les choses changeaient tous les six mois. S'exprimant lors du même événement, le CEO de NXP, Kurt Sievers, a déclaré que les activités de l'entreprise en Chine n'étaient pas affectées par les nouvelles restrictions à l'exportation contre le secteur des semi-conducteurs du pays. Bien que NXP ait appliqué les nouvelles règles soigneusement, cela compliquerait un peu mais ne bouleverserait pas les affaires en Chine.