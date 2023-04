STMicroelectronics : lourde chute malgré de solides résultats

(Boursier.com) — STMicroelectronics consolide de 7,5% à 39,1 euros après sa publication trimestrielle. Le fabricant de semi-conducteurs a pourtant rehaussé sa guidance de revenus annuels après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. Sur la période, le groupe enregistré un bénéfice net en hausse de 39,8% à 1,04 milliard de dollars pour un chiffre d'affaires net en progression de 19,8% à 4,25 milliards de dollars. La marge brute est ressortie à 49,7%, soit 170 points de base au-dessus du point médian de la fourchette de prévisions de la société, essentiellement en raison du mix produits dans un environnement de prix qui est resté favorable. Le Free cash-flow a atteint 206 M$, après 1,09 milliard de dollars de dépenses d'investissement nettes.

"Les revenus nets de 4,25 milliards de dollars ont été meilleurs que prévu dans l'automobile et l'industrie, partiellement compensés par la baisse des revenus dans l'électronique personnelle", a déclaré le DG Jean-Marc Chery.

La direction vise désormais un chiffre d'affaires 2023 compris entre 17 milliards et 17,8 milliards de dollars contre une fourchette précédente comprise entre 16,8 et 17,8 Mds$. Mais alors que la marge brute du premier semestre a bénéficié d'un mix de produits positif, les marges du second semestre pourraient être affectées par la pression sur les prix et les coûts des intrants devraient augmenter, a déclaré la direction lors d'une conférence téléphonique.

Citi ('acheter') affirme que les résultats sont "confortablement en avance sur le consensus", la marge brute étant la mesure la plus impressionnante. Une légère augmentation des prévisions pour 2023 est positive, montrant que les performances du second semestre sont sur la bonne voie. Les inquiétudes des investisseurs concernant la solidité des puces automobiles sont fortes après les commentaires de TSMC sur un éventuel ralentissement au premier semestre, mais les résultats et les prévisions de STMicro devraient soutenir les attentes pour l'année et donner une dynamique positive aux estimations de bénéfices.

Pour Stifel ('acheter'), les comptes sont solides, mais ce n'est pas vraiment une surprise, après qu'Infineon eut relevé sa guidance le mois dernier. La marge brute élevée du premier semestre est une bonne surprise, et pourrait entrainer une légère augmentation des estimations de BPA 2023.