STMicroelectronics : le suédois Norstel intégré

(Boursier.com) — STMicroelectronics a finalisé l'acquisition totale de Norstel AB fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45% restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019.

L'acquisition de Norstel, pour un montant total de 137,5 millions de dollars, a été financée sur de la trésorerie disponible.

Norstel sera entièrement intégrée aux activités mondiales de R&D et de fabrication de ST. Elle poursuivra le développement de ses activités couvrant à la fois la production de plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm, la R&D concernant la production de plaquettes en 200 mm, ainsi que, plus largement, les matériaux large bande (WBG).