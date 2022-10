STMicroelectronics : le ralentissement de la croissance inquiète, le titre sous pression

(Boursier.com) — STMicroelectronics abandonne 5% à 33,2 euros malgré l'annonce de résultats trimestriels en nette hausse et supérieurs aux attentes du marché. Les investisseurs semblent davantage se focaliser sur la guidance de revenus pour le quatrième trimestre, jugée un peu courte par rapport aux estimations moyennes des analystes, et matérialisant un certain ralentissement par rapport au trimestre précédent. Une déception d'autant plus marquée que la société avait amélioré ses perspectives il y a trois mois en raison d'une demande robuste dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie.

Sur les trois derniers mois de 2022, la société table, au point médian, sur un chiffre d'affaires net de 4,40 milliards de dollars, en hausse de 1,8% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ; une marge brute de 47,3%, à plus ou moins 200 points de base. Le consensus est actuellement positionné sur des revenus de 4,43 Mds$...

Jefferies ('sous-performer') note que la guidance de revenus est légèrement inférieure à ses estimations tandis que la marge brute devrait légèrement baisser par rapport au niveau du troisième trimestre. Bien que la société n'ait fourni aucun commentaire sur les tendances d'activité dans son communiqué, l'analyste pense que la demande ralentit dans tous les domaines de produits en dehors de l'automobile, ce qui entraînera probablement une plus grande faiblesse des ventes et des marges en 2023. Une telle faiblesse mettra quelques mois à apparaître dans les finances, mais la marge brute du 4e trimestre et le ralentissement de la dynamique des ventes pourraient être les premiers signes de problèmes à venir...

Citi ('acheter') se montre plus confiant. La banque retient les résultats solides du groupe au troisième trimestre, notamment en termes de profit, démontrant une forte maîtrise des coûts. La banque se dit par ailleurs encouragée par les tendances soutenues des revenus de la société après la déception Texas instruments la semaine passée. Si les inquiétudes concernant un ralentissement de l'industrie des puces restent valables, l'exposition de STMicro à la clientèle est meilleure que celle de ses pairs, ce qui lui donne une plus grande résilience au niveau du chiffre d'affaires.

Oddo BHF met lui en avant des résultats nettement supérieurs aux attentes et ne voit pas de mauvaise surprise dans la guidance de la fin d'année. Le courtier reste à 'surperformer' sur le titre. Il continue d'apprécier le profil de STM en raison de son exposition à des marchés à croissance rapide et axés sur la technologie, et de sa faible valorisation par rapport à ses pairs.